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Финальная битва стала самой масштабной /кадр из фильма

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Сцену большой битвы в восьмом сезоне Игры престолов снимали 2,5 месяца. Создатели называют ее одной из самых масштабных и дорогих битв, которые когда-либо снимали для телевидения.

“Это все. 55 ночей, 11 недель и три локации. Вы никогда не увидите ничего подобного”, - написал в своем Instagram ассистент режиссера Джонатан Кинланс.

Съемки сцены проходили на локациях Винтерфелл. Ранее очевидец стал свидетелем съемок в Винтерфелле, который окутал пожар.

Напомним, что финальный сезон Игры престолов выйдет в 2019 году. В нем будет шесть сезонов.