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В восьмом сезоне произойдет неожиданное воссоединение /Кадр из фильма

Несмотря на то, что любая информация о сюжете восьмого сезона Игры престолов держится в секрете, некоторым фактам все же удается просочиться.

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Как сообщает фанатский портал Watchers on the Wall, актер Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и актриса Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт) снимались в одной сцене. Предполагается, что герои будут сражаться бок о бок с нежитью.

Напомним, что ранее очевидец снял съемки одной из сцен в Винтерфелле. Финальный сезон Игры престолов выйдет в 2019 году.