Фильм о Хане Соло дебютирует на Каннском кинофестивале
Неожиданный шаг
Соло покажут в Каннах/Disney/Lucasfilm
Фильм Соло: Звездные войны. Истории дебютирует в рамках внеконкурсной программы Каннского фестиваля.
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Показ состоится 15 мая – за десять дней до мировой премьеры. Для франшизы это очень необычный шаг, поскольку фильмы ранее не участвовали в подобных фестивалях.
Напомним, что в главных ролях снялись: Олден Эренрайк, Дональд Гловер, Вуди Харрельсон и Эмилия Кларк.