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Фильм о Хане Соло дебютирует на Каннском кинофестивале

Неожиданный шаг
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Соло покажут в Каннах
Соло покажут в Каннах
/Disney/Lucasfilm

Фильм Соло: Звездные войны. Истории дебютирует в рамках внеконкурсной программы Каннского фестиваля.

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Показ состоится 15 мая – за десять дней до мировой премьеры. Для франшизы это очень необычный шаг, поскольку фильмы ранее не участвовали в подобных фестивалях.

Напомним, что в главных ролях снялись: Олден Эренрайк, Дональд Гловер, Вуди Харрельсон и Эмилия Кларк.  

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