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Вышел трейлер фильма Терри Гиллиама, над которым он работал 18 лет

Человек, который убил Дон Кихота
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Джонатан Прайс сыграл одну их ролей
Джонатан Прайс сыграл одну их ролей
/кадр из фильма

В сети опубликовали трейлер фильма Человек, который убил Дон Кихота над которым режиссер Терри Гиллиам работал 18 лет

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Работу над кинолентой режиссер начал в 2000 году, но восемь раз приостанавливал съемки из-за нехватки финансирования. За эти годы оригинальная концепция фильма очень изменилась: режиссер переписывал сценарий и заменил актерский состав. Изначально главную роль должен был сыграть Джонни Депп.

Фильм расскажет историю режиссера, который спустя много лет вернулся в испанскую деревню, где снимал студенческий фильм о Доне Кихоте.

В фильме снялись: Адам Драйвер, Ольга Куриленко, Джонатан Прайс и Росси де Пальма.

Дата премьеры не сообщается по причине конфликта между Гиллиамом и продюсером Паоло Бранко. Они судятся за авторские права и окончательное решение суд примет в июне этого года.

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