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Мартин Фримен сыграл главную роль /кадр из фильма

В сети появился трейлер зомби-триллера Бремя с Мартином Фрименом в главной роли.

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Согласно сюжету, Энди живет размеренной жизнью вместе с женой и маленькой дочерью. Однажды людей настигает вирус, превращая их в зомби. Заражению подверглась жена Энди и даже успела заразить его. Однако, с момента заражения до превращения проходит 48 часов. У героя есть двое суток, чтобы найти для дочери безопасное место.

Бремя – очередной полнометражный проект Netflix. Режиссерами картины стали Бен Хоулинг и Иоланда Рамке. Премьера состоится в мае.