Вышел первый трейлер антиутопии с Джеймсом Франко и Милой Йовович
Мир Будущего
Джеймс Франко сыграл главную роль
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В сети появился первый трейлер антиутопии Мир Будущего. В главных ролях снялись Мила Йовович и Джеймс Франко.
Согласно сюжету, молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире в стиле «Безумного Макса», вынужден отправиться в рискованное путешествие в мрачный и опасный мир Пустоши, чтобы отыскать лекарство для больной матери.
В ролях снялись: Джеймс Франко, Мила Йовович, Люси Лью, Снуп Дог и другие.