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Вышел первый трейлер антиутопии с Джеймсом Франко и Милой Йовович

Мир Будущего
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Джеймс Франко сыграл главную роль
Джеймс Франко сыграл главную роль

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В сети появился первый трейлер антиутопии Мир Будущего. В главных ролях снялись Мила Йовович и Джеймс Франко.

Согласно сюжету, молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире в стиле «Безумного Макса», вынужден отправиться в рискованное путешествие в мрачный и опасный мир Пустоши, чтобы отыскать лекарство для больной матери.

В ролях снялись: Джеймс Франко, Мила Йовович, Люси Лью, Снуп Дог и другие.  

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