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Мартин Скорсезе получит особую награду /EPA/UPG

Американский режиссер, продюсер и сценарист Мартин Скорсезе удостоен особой премии Каннского кинофестиваля – Золотой наставник.

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По словам французских кинематографистов, Скорсезе получит награду за особые заслуги в кинематографе. Вручение состоится 9 мая, во время церемонии открытия фестиваля.

Специальная награда Золотой наставник была учреждена в 2002 году. В прошлые годы ее лауреатами становились Вернер Херцог, Джам Джармуш, Клинт Иствуд.

Напомним, что 71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. В этом году жюри фестиваля возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.