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В этом году исполняется 50 лет фильму Космическая одиссея 2001 /© 1968 Warner Bros. Entertainment Inc.

В Каннах покажут отреставрированную версию Космической одиссеи 2001 Стэнли Кубрика, по случаю 50-летия фильма

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Картину представит режиссер Кристофер Нолан, который работал над реставрацией 70-миллиметровой пленки совместно с Warner Bros. Впервые после релиза восстановлены элементы оригинальных негативов. В работе над обновленной версией не использовались цифровые трюки, эффекты и монтаж.

«Одно из первых моих воспоминаний о кино – это просмотр Космической одиссеи в кинотеатре Лестер-сквер в Лондоне с моим отцом. Возможность принять участие в ее реставрации для молодого поколения, а потом представить нашу новую версию шедевра Кубрика на Каннском Фестивале – большая честь», - говорит Нолан.

Каннский кинофестиваль стартует 8 мая и продлится до 19 мая. Обновленную Космическую одиссею 2001 покажут 12 мая. Премьеру посетят родственники Стэнли Кубрика.

Напомним, что Космическая одиссея 2001 вышла в 1968 году. Этот фильм закрепил за Кубриком звание одного из самых революционных и влиятельных режиссеров.