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Клэр Фой не будет сниматься в третьем сезоне /кадр из фильма

Канал Netflix раскрыл подробности третьего сезона сериала Корона, рассказывающего историю становления королевской семьи Великобритании.

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В первом сезоне показаны ранние годы правления королевы Елизаветы II со свадьбы в 1947 году до событий 1955 года. Второй сезон начинается с Суэцкого кризиса в 1956 году и заканчивается отставкой третьего премьер-министра королевы Гарольда Макмиллана после политического скандала,и рождением последнего ребенка королевы в 1964 году — принца Эдварда.

В ожидании третьего сезона, Netflix приоткрыл занавес на сюжет и актерский состав.

Сюжет

Поскольку сезон 2 закончился с рождением принца Эдварда в 1964 году, события нового сезона будут происходить примерно с 1971 по 1979 год. Они затронут «эпоху Вильсона» - время, когда Гарольд Уилсон был премьер-министром (1964 – 1970 и 1974 – 1976).

Также, среди значимых событий за этот период: развод принцессы Маргарет и графа Сноудона, забастовка шахтеров 1972 года, которая привела к кризису власти, убийство лорда Маунтбэттена, смерть герцога Виндзорского и знакомство принца Чарльза и Дианы.

Актерский состав

Поскольку события нового сезона будут разворачиваться почти через десять лет, после события второго сезона, было принято решение собрать новый актерский состав.

Роль Королевы Елизаветы исполнит Оливия Колман, роль принцессы Маргарет исполнит Хелена Бонем Картер, а принца Филлипа сыграет Тобайас Мензис. Другие актеры пока не сообщаются.

Дата выхода

Точная дата выхода третьего сезона не сообщается, однако премьера запланирована на 2019 год.