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Задача трех тел станет сериалом /Head of Zeus

Компания Amazon снимет фантастический сериал по книге Лю Цысиня Задача трех тел. На производство потратят 1 млрд долларов.

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Согласно сюжету, сверхсекретная военная база посылает в космос сигналы, чтобы установить контакт с внеземным разумом. Их слышит инопланетная цивилизация, находящаяся на грани гибели. Инопланетяне готовят вторжение на Землю. В это время на Земле возникает движение сторонников инопланетян, людей, ненавидящих человечество и желающих помочь завоеванию Земли.

Согласно планам компании, шоу рассчитано на три сезона. Количество сезонов пока не сообщается.

Напомним, что ранее Amazon заявил о съемках сериала по книгам Р.Р. Толкина Властелин колец, на которые потратит 500 млн долларов.