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Мэрил Стрип может сыграть принцессу Лею в девятом эпизоде Звездных войн

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Мэрил Стрип может появиться в Звездных войнах
Мэрил Стрип может появиться в Звездных войнах
/EPA

После смерти Кэрри Фишер, исполнявшей роль Леи Органы, студии Disney и Lucasfilm подтвердили, что не будут использовать компьютерную графику, чтобы воссоздать образ Леи в девятом эпизоде. Как пишут западные СМИ, таким образом в новом фильме роль Леи могут отдать другой актрисе и вероятнее всего ею станет легендарная актриса Мэрил Стрип. 

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Ранее студии заявили о том, что в девятом эпизоде ключевой фигурой должна стать именно Лея и убирать героиню из сюжета они не намерены. Кроме того, сценарий фильма дописан и съемки стартуют этим летом, однако подробностей касательно Леи создатели не раскрывают.

Отметим, что поклонники саги положительно отреагировали на информацию о возможном появлении Мэрил Стрип в роли принцессы Леи. Они считают, что она сможет достойно сыграть персонажа, сохранив ее личность.

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