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Фильм принес студии 417 млн долларов

Звездные войны: Последние джедаи стал самым прибыльным фильмом 2017 года. Disney смогла заработать 417, 5 млн долларов.

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Стоит отметить, что фильм собрал 620 млн долларов в домашнем прокате и еще 712 млн долларов - в мировом. Общие сборы составили 1,33 млрд.

Напомним, что студия Disney приобрела Lucasfilm в 2012 году за 4 млрд долларов. С тем пор вышло всего три фильма о Звездных войнах: Пробуждение силы, Последние джедаи и спин-офф Изгой один. За это время совокупная прибыль от фильмов составила 1,5 млрд долларов – 40% от суммы сделки.