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В сети опубликовали неудачные дубли со съемок Звездные войны: Последние джедаи

40 пощечин и малыш ВВ-9
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За время съемок собралось много неудачных сцен
За время съемок собралось много неудачных сцен
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В сети опубликовали видеоролики с неудачными дублями на съемках фильма Звездные войны: Последние джедаи.

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В одном из видео показана сцена спора генерала Леи Органы (Кэрри Фишер) и По Дэмерона (Оскар Айзек). По сюжету Органа дает Дэмерону пощечину, и эта сцена не сразу далась актерам. Оскар Айзек буквально получил около 40 пощечин подряд.

Кроме того, можно увидеть неудачные дубли с Дейзи Ридли, Джоном Бойега, Марком Хэмиллом, Бенисио дель Торо и даже уменьшенную версию дроида ВВ-9.

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