Антонио Бандерас, Селена Гомес и другие. Раскрыт актерский состав ремейка Доктор Дулитл
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Роберт Дауни младший исполнит роль Дотора Дулитла/EPA/UPG
Роберт Дауни младший раскрыл актерский состав фильма Путешествие Доктора Дулиттла, который станет ремейком серии фильмов с Эдди Мерфи
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Вместе с Дауни младшим в фильме снимутся: Эма Томпсон (попугай Полинезия), Рами Малек (горилла Чи-Чи ), Октавия Спенсер (утка Даб-Даб), Том Холанд (пес Джип), Рэйф Файнс (тигр Барри), Кумэйл Нанджиани (страус Плимптон), Селена Гомес (жираф Бетси), Марийон Котияр (лиса Туту) и Антонио Бандерас.
Над фильмом работает оскароносный режиссер Стивен Гаан. Согласно опубликованному синопсису, фильм расскажет о враче, способном общаться с представителями животного мира.
Премьера фильма состоится 11 апреля 2019 года.