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Киностудия перенесла релиз фильмов /20th Century Fox

Киностудия 20 Century Fox сменила дату выхода двух фильмов о Людях икс: Темный феникс и Новые мутанты

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Ранее картина Люди Икс: Темный феникс с Софи Тернер в главной роли, должен был выйти 1 ноября 2018 года, однако дата релиза передвинута на 14 февраля 2019 года. Причина такого решения не сообщается.

Касательно фильма Новые мутанты, в котором снялись Мэйси Уильямс и Аня Тейлор-Джой, он отложен на более длительный срок. Ранее релиз должен был состоятся 13 апреля этого года, но его перенесли на 22 февраля 2019 года.