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Бри Ларсон на съемках фильма /Marvel Studio

Компании Disney и Marvel Studios раскрыли официальный синопсис фильма Капитан Марвел по случаю старта съемок.

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Кинолента расскажет о пилоте ВВС Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон), которая получила сверхсилу после контакта с чужеродным источником. Она становится одним из самых могущественных героев вселенной во время начала галактической войны между двумя инопланетными расами.

Созданный в 1990-х герой Капитан Марвел – это новое приключение из ранее невиданного периода истории киновселенной Marvel.

Более того, стало известно, что в фильме появятся знакомые персонажи, серди которых: Фил Колсон (Кларк Грегг), Ронан Обвинитель (Ли Пейс) и Ник Фьюри (Сэмюэл. Л. Джексон).

Премьера фильма состоится 7 марта 2019 года.