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Фильм Уровень черного получил гран-при кинофестиваля в Швейцарии

Украинскую киноленту признали лучшей
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Уровень черного победил на кинофестивале
Уровень черного победил на кинофестивале
/Кадр из фильма

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Украинский фильм Уровень черного режиссера Валентина Васяновича получил гран-при Швейцарского кинофестиваля Festival International de Films de Fribourg.

Киноленту отметили за уникальность визуального языка, сложность кинематографического решения и бескомпромиссный взгляд режиссера, отмеченный юмором и нежностью. Помимо главного приза, режиссер получил приз в размере 30 тысяч швейцарских франков.

Напомним, что фильм Уровень черного рассказывает историю 50-летнего свадебного фотографа, который переживает кризис. Фильм так же был отправлен на участие в Оскаре-2018, однако в шорт-лист не попал.

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