Переключиться на мобильную версию

Украинский фильм Серафима примет участие в Каннском кинофестивале

В профессиональной программе
Поделись

Фильм Марыси Никитюк примет участие в Каннском кинофестивале
Фильм Марыси Никитюк примет участие в Каннском кинофестивале
/ Seraphyma/Facebook

Украинская кинолента Серафима, экранизация романа Олеся Ульяненко, примет участие в программе Каннского кинофестиваля La Fabrique des Cinémas du Monde.

Читай также: В Киеве стартует Международный фестиваль документального кино

Фильм рассказывает историю молодой девушки Серафимы, которая проживает в приморском городе и разбирается в травах и ядах. Защищая себя, она отравляет друга и сбегает из города на поиски давно пропавшей матери. Болезненная жажда любви превращает Серафиму в монстра и серийного убийцу, и открывает правду о ее истинной сущности.

Производством фильма занимается компания Kristi Films при поддержке Госкино. Режиссером выступила Марыся Никитюк, для которой Серафима стала второй полнометражной работой.

Главную роль исполнила Мария Стопник – участница шоу Х-Фактор.

La Fabrique des Cinémas du Monde – профессиональная программа Каннского кинофестиваля. Ежегодно к участию отбирают только 10 фильмов.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
каннский кинофестивалль Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь