Украинский фильм Серафима примет участие в Каннском кинофестивале
Украинская кинолента Серафима, экранизация романа Олеся Ульяненко, примет участие в программе Каннского кинофестиваля La Fabrique des Cinémas du Monde.
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Фильм рассказывает историю молодой девушки Серафимы, которая проживает в приморском городе и разбирается в травах и ядах. Защищая себя, она отравляет друга и сбегает из города на поиски давно пропавшей матери. Болезненная жажда любви превращает Серафиму в монстра и серийного убийцу, и открывает правду о ее истинной сущности.
Производством фильма занимается компания Kristi Films при поддержке Госкино. Режиссером выступила Марыся Никитюк, для которой Серафима стала второй полнометражной работой.
Главную роль исполнила Мария Стопник – участница шоу Х-Фактор.
La Fabrique des Cinémas du Monde – профессиональная программа Каннского кинофестиваля. Ежегодно к участию отбирают только 10 фильмов.