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Энфис Нест станет антагонистом спин-оффа /кадр из видео

Стало известно, кто станет антагонистом в фильме Соло. Звездные войны: Истории. Молодому Хану придется столкнутся с героем по имени Энфис Нест, который является лидером банды Облачные всадники.

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Банда Оседлавших Облако впервые появилась в комиксах от Marvel, выпущенных в конце 1970-х. Она была известна тем, что терроризировала жителей Онакры.

Кто исполнит роль Энфиса Неста – остается тайной, которую раскроют только в день премьеры спин-оффа. Премьера состоится 25 мая.