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Крис Эванс уходит из Marvel Studio /Marvel Studio

Американский актер Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки, заявил о прекращении сотрудничества с Marvel Studios. Мстители 4 станет для него последним фильмом.

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В интервью New York Times заявил, что “хочет сойти с поезда до того, как меня вытолкнут”. Однако судьба его героя, Капитана Америки, остается неизвестной: погибнет персонаж или же уйдет на заслуженный отдых.

Напомним, что Мстители: Война бесконечности выйдет на экраны 3 мая.