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Явление Тора. В сеть попал отрывок из фильма Мстители: Война бесконечности

Бог грома и молнии встречает Стражей Галактики
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Стражи Галактики знакомятся с Тором
Стражи Галактики знакомятся с Тором
/кадр из видео

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В сеть попал отрывок из фильма Мстители: Война бесконечности, в котором Стражи Галактики встречаются с Тором.

В начале Стражи летят на своем космическом корабле, когда к ним на стекло падает Тор. Они заносят его в корабль и приводят в чувства. Придя в себя, Тор спрашивает: “Вы кто такие?”.

Напомним, что премьера Мстителей состоится 3 мая.

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