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Трейлер Мстители: Война бесконечности попал в топ самых популярных

Супергеройские фильмы бьют рекорда
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Трейлер вошел в топ-3 самых популярных
Трейлер вошел в топ-3 самых популярных
/Marvel Studio

Второй трейлер блокбастера Мстители: Война бесконечности стал третьим самым просматриваемым за первые сутки

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Согласно Disney и Marvel, второй трейлер за первые 24 часа собрал 179 млн просмотров, заняв третье место в рейтинге самых популярных трейлеров всех времен.

Популярнее трейлера Мстители: Война бесконечности стал ролик фильма Оно (197 млн просмотров) и первое место занимает первый трейлер Войны бесконечности (230 млн просмотров).

Напомним, что фильм выйдет в прокат 3 мая. 

 

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