Поделись







Дональд Трамп в сериале Симпсоны /кадр из видео

Читай также: Джеймс МакЭвой рассказал о продолжении триллера Сплит

Мультсериал Симпсоны высмеял президента США Дональда Трампа в новой серии под названием История о Двух Трампах

По сюжету, Трампу снится сон. Сперва сотрудники Белого дома массово увольняются, включая екс-госсекретаря Рекса Тиллерсона. Мелания Трамп в это время читает скандальную книгу о жизни супруга – Огонь и ярость.

/кадр из видео

Трампу также снится, что он просыпается вреди газет, заголовки которых гласят: “Трамп запостил в твиттер реальный факт по ошибке”, “Путин назначил себя госсекретарем США ”. После – он подбегает к зеркалу и начинает критиковать сам себя, раскаиваясь в многочисленных махинациях и изменах. Также, звонит Путину, называет его “маленьким лысым фашистом” и просит оставить США в покое.

Проснувшись по-настоящему, Трамп хочет сделать искренний пост в твиттере, однако пишет: «Алек Болдуин носит парик. Грустно». Кроме того, за спиной политика висят фотографии. В одной из рамок красуется Cambridge Analytica, которую обвиняют в краже данных пользователей Factbook, а также использования их в целях пропаганды Дональда Трампа во время выборов в США.