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Джеймс МакЭвой рассказал о продолжении триллера Сплит

Фильм выйдет в январе 2019 года
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Джеймс МакЭвой рассказал о сиквеле фильма
Джеймс МакЭвой рассказал о сиквеле фильма
/EPA

Актер и исполнитель главной роли в фильме Сплит Джеймс МакЭвой рассказал, каким будет продолжение триллера 

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Новый фильм М. Найта Шьямалана будет называться Стекло и объединит таких персонажей, как Дэвид Данна (Брюс Уиллис), мистера Стекло (Сэмюэл Л. Джексон) и самого Кевина Крамба (Джеймс МакЭвой). Также, к проекту присоединится Сара Полсон, однако ее героиня пока неизвестна.

По словам МакЭвоя, зрителей ждет очень неожиданный и даже шокирующий финал. “Как это часто бывает у Шьямалана, в финале ждет совершенно неожиданный поворот событий. Вы можете подумать, что угадаете концовку, ведь видели Сплит и Неуязвимого, но это далеко не так”, - отметил актер.

Напомним, что триллер Сплит вышел в 2016 году. Он рассказывает о заточении двух девушек парнем по имени Кевин, в котором живут 23 личности. Выход сиквела намечен на 18 января 2019 года.

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