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Вышел трейлер украинской комедии Благородные бродяги /Кадр из фильма

Вышел трейлер украинской ретро-комедии Благородные бродяги режиссера Александра Березаня.

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Сюжет фильма развивается во Львове в 1938-39 годах. Главные герои – бродяги Бодя и Мирек, которые постоянно ввязываются в авантюры и оказываются в центре важных событий. Внезапно для самих себя они становятся опекунами молодой красотки, и с этого момента приключения набавляют обороты.

Сценарий написали Дмитрий Наумов и Тарас Боровок. В главных ролях: Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павел Кружнов, Олег Примогенов и другие. Премьера состоится 27 сентября.