Украинка снялась в комедийном боевике с Милой Кунис
Сыграла злодейку
Иванна Сахно снялась в голливудской комедии/ELLE UA
Украинская актриса Иванна Сахно снялась в комедийном боевике Шпион, который меня кинул с Милой Кунис и Кейт Маккиннон.
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Иванна Сахно сыграла злодейку Надейю. В трейлере, который вышел ранее, героиня Сахно держит в заложниках героинь Милы Кунис и Кейт Маккиннон.
Напомним, что согласно сюжету, лучшие подруги Одри и Морган вынуждены решать совсем необычную для них проблему. Бывший парень Одри оказался шпионом, поэтому она вынуждена выполнить незаконченную им миссию. Копаясь в прошлом экс-бойфренда, девушки по уши ввязались в неприятности, и теперь вынуждены идти до конца.