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Вышла сцена с Томом Харди /© 2015 Lucasfilm

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В сети опубликовали удаленную сцену из фильма Звездные войны: Последние джедаи с участием Тома Харди и принцев Гарри и Уильяма в роли штурмовиков.

По сюжету, Финн, Роуз и DJ в униформе Первого ордена передвигаются по базе. К сожалению, один из штурмовиков узнает Финна, поскольку он ранее тоже был штурмовиком, и заводит с ним разговор. Именно этого штурмовика сыграл Том Харди. Рядом с ним стоят принцы Гарри и Уильям.