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Милf Кунис и Кейт Маккиннон снялись в главных ролях /© Lionsgate Entertainment

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Кинокомпания Lionsgate Movies опубликовала трейлер новой комедии с Милой Кунис и Кейт Маккиннон в главных ролях. Ролик к фильму Шпион, который меня кинул менее, чем за сутки собрал 988 тысяч просмотров.

Согласно сюжету, лучшие подруги Одри и Морган вынуждены решать совсем необычную для них проблему. Бывший парень Одри оказался шпионом, поэтому она вынуждена выполнить незаконченную им миссию. Копаясь в прошлом экс-бойфренда, девушки по уши ввязались в неприятности, и теперь вынуждены идти до конца.

В фильме также снимались: Сэм Хьюэн, Джастин Теру, Джиллиан Андерсон и другие. Режиссером выступила Сузанна Фогель. Премьера запланирована на август этого года.