Премьера запланирована на 2019 год

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Крис Хемсворт и Тесса Томпсон исполнят главные роли /EPA/UPG

Кинокомпания Sony назвала исполнителей главных ролей в спин-оффе Людей в черном. Ведущими актерами стали звезды фильма Тор: Рагнарек Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

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Согласно идее, действие нового фильма будет разворачивать в той же вселенной и расскажет об агентах тайного подразделения. В киноленте снимутся абсолютно новые актеры, поэтому персонажей Уилла Смита и Томми Ли Джонса зрители не увидят.

Режиссером выступит Феликс Гэр Грей, снявший восьмую часть франшизы Форсаж. Над сценарием работают Мэтт Холлоуэй и Артур Маркам (Железный человек). Премьера фильма назначена на май 2019 года.