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Netflix опубликовал трейлер фантастики Титан о мутирующих людях

Когда человечество на грани вымирания
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Сэм Уорингтон исполнил главную роль
Сэм Уорингтон исполнил главную роль
/Netflix

Netfliх опубликовал первый трейлер фантастического фильма Титан с Сэмом Уорингтоном (Аватар) и Томом Уилкинсоном (Бэтмен: Начало) в главной роли.

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Согласно сюжету, из-за исчерпавшихся ресурсов Земли, человечество находится на грани вымирания. Чтобы спасти вид, была разработана программа по переселению людей на Титан – спутник Сатурна. Однако, чтобы человек смог там выжить, необходимо осуществить ряд мутаций. Одним из подопытных становится пилот ВВС Рик, однако эксперимент выходит из-под контроля и с летчиком происходят необратимые изменения.

Режиссером выступил Леннарт Рафф. На экраны фильм выйдет 30 марта.

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