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Летящие сквозь ночь. Готовится новый сериал по книгам Джорджа Мартина

Лучше, чем драконы
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Идет работа над новым сериалом по книгам Джорджа Мартина
Идет работа над новым сериалом по книгам Джорджа Мартина
/кадр из видео

Сценарист Дэниел Церон совместно с телеканалом Netflix работает над новым сериалом Летящие сквозь ночь для телеканала Syfy.

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Сериал основан на одноименном сборнике рассказов Мартина, который вышел в 1980-м году. Действие сериала происходит на борту космического корабля The Nightflyer. Восемь ученых и один телепат отправляются в экспедицию на край солнечной системы.

Как рассказывает сам Мартин, Летящие сквозь ночь – это история с приведениями на звездолете. “Это Психо в космосе. Почти так же хорошо, как драконы, не так ли?”, - сказал Мартин.

Релиз сериала состоится осенью 2018 года.

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