Летящие сквозь ночь. Готовится новый сериал по книгам Джорджа Мартина
Лучше, чем драконы
Идет работа над новым сериалом по книгам Джорджа Мартина/кадр из видео
Сценарист Дэниел Церон совместно с телеканалом Netflix работает над новым сериалом Летящие сквозь ночь для телеканала Syfy.
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Сериал основан на одноименном сборнике рассказов Мартина, который вышел в 1980-м году. Действие сериала происходит на борту космического корабля The Nightflyer. Восемь ученых и один телепат отправляются в экспедицию на край солнечной системы.
Как рассказывает сам Мартин, Летящие сквозь ночь – это история с приведениями на звездолете. “Это Психо в космосе. Почти так же хорошо, как драконы, не так ли?”, - сказал Мартин.
Релиз сериала состоится осенью 2018 года.