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Дэдпул 2 может превзойти первый фильм /Twentieth Century Fox

Финальный тестовый показ комедийного боевика Дэдпул 2 получил наивысшие оценки. Кинолента набрала 98 баллов из 100.

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Первые тестовые показы сиквела не были столь успешными, поэтому команда отправлялась переснимать некоторые сцены и даже добавила секретное камео. Похоже теперь зрители остались довольны.

Стоит отметить, что первый фильм о Дэдпуле вышел в прокат с тестовой оценкой в 91 балл и собрал 783 млн долларов в мировом прокате.

Для тестового просмотра кинокомпании выбирают добровольцев. В ходе теста, им показывают несколько версий фильма и дают возможность выставить оценку увиденном: великолепно, хорошо, посредственно и плохо.