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Лига справедливости провалилась в прокате /DC

Кинолента Лига справедливости получила самые низкие кассовые сборы в истории киновселенной DC. Согласно сайту Box Office Mojo, в мировом прокате лента собрала 657,9 млн долларов.

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Отметим, что пока киновселенная насчитывает пять фильмов. Самым прибыльным стал Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (873,6 млн долларов). На втором месте разместилась Чудо-женщина (821,8 млн долларов), на третьем – Отряд самоубийц (746,8 млн долларов). Четвертое место занимает Человек из стали (668 млн долларов).

По словам кинокритиков, Лига справедливости была обречена с самого начала. Множество пересъемок, плохие отзывы на тестовых показах – все это повлияло на будущие сборы киноленты. Глядя на сложившуюся ситуацию, Warner Bros. может не согласиться на сиквел.