Снова в лидерах

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Черная пантера вновь бьет рекорды /Disney/Marvel Studios

Блокбастер Черная пантера побил рекорд популярности в социальной сети Twitter. О фильме написано наибольшее количество твиттов в истории сайта.

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В общей сложности кинолента получила 35 миллионов публикаций и упоминаний. Чаще о фильме писали в США, Великобритании и Таиланде.

Отметим, что на втором месте по популярности в Twitter разместился фильм Звездные войны: Пробуждение силы, далее – Звездные войны: Последние джедаи.

Напомним, что ранее мы назвали все рекорды, которые побил фильм Черная пантера.