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Джаред Гаррис, Керолин Штраусс и Стеллан Скашгорд снимутся в главных ролях /EPA/UPG

Объявлен актерский состав английского мини-сериала Чернобыль о катастрофе на ЧАЭС в 1986 году. Производством занимается телеканал НВО при поддержке Sky.

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Одну из главных ролей сыграет британский актер Джаред Гаррис (Шерлок Холмс: Игра Теней и Загадочная история Бенджамина Баттона), который исполнит роль советского ученого Валерия Легасова. По сюжету, он ведет расследование катастрофы.

Также, в сериале снимется Стеллан Скашгорд (Тор, Нимфоманка), который сыграет Бориса Щербину – заместителя главы Совета министров СССР, который возглавлял комиссию по вопросам Чернобыля в первые часы после аварии.

К проекту также присоединилась оскароносная Эмили Уотсон. Она сыграет советскую ученую, которой необходимо назвать причину катастрофы на ЧАЭС.

Исполнительным продюсером выступит Керолин Штраусс (Игра престолов), а режиссером – Йохан Ранк (Во все тяжкие).

Съемки стартуют этим летом в Литве. Дата премьеры остается неизвестной.