Первый кадр из байопика о жизни Гарленд

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Рене Зеллвегер в образе Джуди Гарленд /Pathé

Опубликован первый снимок Рене Зеллвегер в образе певицы и актрисы Джуди Гарленд из биографического фильма Джуди. Производством киноленты занимаются Pathé, BBC Films и Ingenious Media.

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Фильм расскажет о жизни Джуди Гарленд на пике славы в конце 1960-х годов. По сюжету она приезжает в Лондон, чтобы выступить на концертах с солд-аутами. В киноленте также покажут ее известные номера, ссоры с руководством, отношения с поклонниками и семейную драму.

Вместе с Рене Зеллвегер в фильме снялись: Джесси Бакли, Финн Уитрок и Майкл Гамбон. Режиссером выступил Тони Руперт Гулд.

Джуди Гарленд – американская актриса и певица, начавшая карьеру в 1928 году, в возрасте шести лет. Она - лауреат премий Золотой глобус, Грэмми, Tony и Молодежной награды киноакадемии, а также дважды номинировалась на премию Оскар. Актриса умерла в 1969 году.