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Сериал Рик и Морти не продлен на новый сезон

Судьба шоу остается неизвестной
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Рик и Морти все еще не продлили на четвертый сезон
Рик и Морти все еще не продлили на четвертый сезон
/ Cartoon Network

Популярный мультсериал Рик и Морти не продлен на четвертый сезон вопреки ожиданиям фанатов. Об этом сообщил один из создателей шоу – Дэн Хармон.

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В своем твиттере Хармон, отвечая на вопрос поклонника о четвертом сезоне, сообщил, что шоу не заказано телесетью. Таким образом, судьба нового сезона пока остается неизвестной, однако в ближайшее время продолжения ожидать не стоит.

Рик и Морти – сериал, который рассказывает о приключениях безумного ученого Рика и его неуверенного в себе внука Морти. Шоу получило очень высокие отзывы критиков и рейтинги просмотров. Третий сезон выходил с апреля по октябрь 2017 года.

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