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Иэн Глен рассказал о финале шоу /HBO

Актер Иэн Глен, сыгравший Джораха Мормонта в сериале Игра престолов, назвал финал шоу не только неожиданным, но и провокационным.

В интервью изданию The Indian Express актер рассказал, что ему посчастливилось ознакомиться со сценарием восьмого сезона до начала съемок. Он уверен, что финал понравится далеко не многим.

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“Меня, как поклонника сериала финал удовлетворил и даже превзошел все мои ожидания. Но с таким большим проектом сложно угодить каждому, и я уверен, что очень многим фанатам сериала не понравится финал”, - отметил Глен. Актер также добавил, что будет много сюрпризов и неожиданных событий.

Напомним, что ранее вице-президент канала НВО Франческа Орси также поделилась впечатлениями о финале Игры престола.

Финал Игры престолов выйдет в 2019 году и будет состоять из шести эпизодов.