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Фильм наполнен элементами поп-культуры 80-х

Режиссер Стивен Спилберг подтвердил отсылки к Звездным войнам в его новом фильме Первому игроку приготовиться.

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Кинолента снята по книге Эрнеста Клайна и полна отсылок к массовой культуре 1980-х годов. “Звездные войны – важная часть поп-культуры до сих пор, поэтому мы попросили студию Disney дать нам разрешение на использование персонажей. К счастью, они были не против”, - рассказал Спилберг. Так, в киноленте появится робот R2-D2 и истребитель Повстанческого Альянса X-Wing.

Напомним, что кинолента расскажет о событиях в 2044 году. Энергетический коллапс в разгаре, часть жителей земного шара — на грани выживания. В то же время, интернет и игровая культура достигла небывалых высот: человечество пытается спрятаться от тягостной реальности в виртуальном мире под названием ОАЗИС, где каждый получает шанс на идеальную альтернативную жизнь.

Фильм выйдет на экраны 29 марта.