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Стивен Спилберг получил звание Легенды нашего времени

По версии журнала Empire
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Стивен Спилберг получил престижную награду
Стивен Спилберг получил престижную награду
/EPA/UPG

Эксперты издания Empire присудили режиссеру Стивену Спилбергу звание Легенды нашего времени.

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Как рассказал главный редактор Терри Уайт, нет другого режиссера или другого человека, которому эта награда подошла бы больше. “Он развлекал, волновал и вдохновлял нас почти пятьдесят лет. Склад Спилберга в кино невозможно переоценить”, - отмечает Уайт.

По словам Спилберга, такое признание – это большая честь для него, и он не может не гордится столь высоким званием.

 Напомним, что недавно вышел фильм Спилберга Секретное досье, который получил номинацию на Оскар в категории Лучший фильм. Более того, 29 марта на экраны выходит еще один фильм режиссера – Первому игроку приготовиться.

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