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Шон Бин рассказал о казни Неда Старка /НВО

Актер Шон Бин, сыгравший роль Неда Старка в Игре престолов, рассказал, о чем шептал герой во время казни.

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Нед Старк был приговорен к казни через обезглавливание в конце первого сезона. Во время казни герой что-то шепчет, однако разобрать его слова так и не удалось. Как рассказал Бин, этот момент был его импровизацией. “Это была молитва. Так ведь происходит, правда? Я не знаю всех деталей, не уверен, что там была подходящая религия, однако я подумал, чтобы сделал я, будь это реальностью. Я, наверное, просто молился бы”, - объяснил актер.

Напомним, что ранее руководство телеканала НВО рассказало о финале сериала. Они уверяют, что он будет эмоциональным и неожиданным. Выход финального сезона запланирован на 2019 год.