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Дэниэл Рэдклифф в фильме Женщина в черном / Alliance Atlantis

Портал BuzzFeed создал рейтинг самых жутких фильмов ужаса всех времен. Всего в список вошли 38 кинолент.

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Первое место занял фильм Коллекционер 2009 года режиссера Маркуса Данстэна. На втором месте разместился триллер Женщина в черном с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Третье место занимает кинолента Зеркала.

Предлагаем список топ-10 самых страшных хорроров.

Коллекционер

Бывший домушник Аркин забирается в загородный коттедж своего начальника с тем, чтобы ограбив его, выплатить долг своей бывшей жене. Однако попав внутрь, он вскоре понимает, что дом и его обитатели уже захвачены крайне неприятным типом в плюшевой маске и при полном наборе пыточных инструментов времен Испанской Инквизиции, после чего предпринимает отчаянную попытку спасти семью, которую он изначально собирался обчистить.

Женщина в черном

Молодой лондонский юрист Артур Киппс вынужден оставить своего 4-летнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Добравшись до места и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над деревушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни.

Зеркала

Потеряв надежду вернуться к нормальной жизни и воссоединиться с семьей, Карсон нанимается на работу ночным сторожем выгоревших руин универмага «Mayflower». Когда Карсон обходит дозором свои владения, обугленные развалины универмага, он начинает замечать что-то зловещее в декоративных зеркалах, украшающих стены «Mayflower». В огромных мерцающих стеклах отражаются страшные, потрясающие Карсона образы…

Кладбище домашних животных

Несчастье приходит в дом Кридов: кот Черч, домашний любимец, по нелепой случайности попадает под колеса грузовика. Гибель Черча повергает семью доктора в шок, и Луис решается на отчаянный шаг. Он хоронит кота на древнем, заброшенном индейском кладбище, обладающем, по легенде, таинственной воскрешающей силой. И однажды ночью погибший кот возвращается к хозяевам…

Взаперти

Главная героиня — детский психолог и овдовевшая женщина, которая ныне живет в уединении в сельском районе Новой Англии. Во время яростной зимней бури ей предстоит спасать мальчика, оказавшегося в смертельной опасности.

Полтергейст

Они здесь… Сначала они кажутся призрачными, играя в прятки в загородном доме Фрилингов. Но затем становится по-настоящему страшно! Тучи сгущаются, ожившие деревья нападают, а малютку Кэрол Энн Фрилинг засасывает в спектральную пустоту. И пока ее семья борется с вереницей кошмаров и пытается спасти девочку, по соседству, где-то рядом затаилось нечто…

Мгла

Маленький городок накрывает сверхъестественный туман, отрезая людей от внешнего мира. Группе героев, оказавшихся в этот момент в супермаркете, приходится вступить в неравный бой с обитающими в тумане монстрами.

Хэллоуин

Убийца-психопат Майкл Майерс, будучи ребенком, совершил убийство собственной сестры в Хэллоуин — День Всех Святых. 15 лет спустя маньяк-убийца снова взялся за старое и терроризирует небольшой городок. Он сбежал из приюта для психически ненормальных, чтобы снова наносить свои смертельные удары в Хэллоуин.

Проклятие

Проклятие умерших обитает в местах, где они жили, поджидая новую жертву. Когда проклятие находит новую жертву — она умирает. А проклятие становится только сильнее. И так, убивая жертву за жертвой, однажды брошенное проклятие как вирус распространяется и плетет сеть ужаса…

Незнакомцы

Молодая пара укрылась от всего мира в лесном домике на краю света. Кажется, никто в мире не знает об их существовании… кроме трех незваных гостей… в масках…