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Первый взгляд на фильм об отношениях Меган Маркл и принца Гарри /Lifetime

В сети появились первые кадры биографического фильма Harry & Meghan: The Royal Love Story об отношениях принца Гарри и Меган Маркл.

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На снимках можно увидеть актеров Парису Фитц-Хенли и Мюррея Фрейзера в образе Меган Маркл и принца Гарри. Также на снимках запечатлены Лора Митчелл и Берджес Абернети, сыгравшие герцога и герцогиню Кембриджских.

Кроме того, можно увидеть принцессу Диану (Бонни Сопер), Королеву Елизавету II (Мэгги Салливан), принца Чарльза (Стив Култер) и Камиллу Паркер-Боулз (Дебора Рэмси)

Премьера фильма состоится 13 мая 2018 года.

Напомним, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир.