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Джуд Лоу сыграл молодого Дамблдора /Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда

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Действие фильма разворачивается в Европе 1928 года. Гриндевальду удалось сбежать, и Дамблдор обращается к своему бывшему ученику - Ньюту Саламандеру, чтобы тот помог поймать злого волшебника. К магозоологу присоединятся его друзья из Нью-Йорка: сестры Тина и Куинни Голдштейн и Якоб Ковальски.

В главных ролях: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол, Эзра Миллер, Дэн Фоглер и Джонни Депп, а молодого Дамблдора сыграет Джуд Лоу.

Премьера в Украине состоится 15 ноября 2018 года.