Поделись







Форму воды обвиняют в плагиате

Читай также: Голливудский скандал. На Гильермо дель Торо подали в суд за плагиат

Французский журналист и режиссер Улисс Тевенон в коротком ролике показал визуальные сходства Формы воды с другими фильмами. По мнению режиссера, многие сцены из Формы воды отсылают к другим картинам или визуально их напоминают

В четырехминутном видео Тевенон собрал кадры из фильмов Тварь из Черной лагуны, Космос между нами, Всплеск и других. Особое место в ролике занимают кадры из фильмов Деликатесы и Позволь услышать твой голос, создатели которых ранее обвиняли Гильермо дель Торо в плагиате сюжета, персонажей и даже сцен.