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Опубликованы неудачные дубли с фильма Джуманджи: Зов джунглей

Веселье на съемочной площадке
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Съемки полны неудачных дублей
Съемки полны неудачных дублей
/Sony

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала видеоролик с неудачными дублями со съемок фильма Джуманджи: Зов джунглей

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В коротком ролике Джек Блек пытается сказать свою реплику, джип отказывается ускоряться, а Кевин Харт играется с дверью.

Напомним, что фильм вышел в прокат 28 декабря 2017 года. Мировые кассовые сборы составили 936 млн долларов.

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