Поделись







Роль Сноука исполнил Энди Серкис /Lucasfilm

Lucasfilm опубликовал короткий ролик, где показал Энди Серкиса в костюме захвата движения во время съемок финального эпизода для Сноука. Эпизод вошел в фильм Звездные войны: Последние джедаи.

Читай также: Netflix анонсировал пятый сезон сериала Черное зеркало

Согласно сюжету сцены, Кайло Рен приводит Рей к Сноуку, пытается получить от нее информацию о местонахождении Люка. Он рассказывает Кайло Рену и Рей, что создал связь между ними, чтобы манипулировать ими. Сноук приказывает Рену убить Рей, однако вопреки его словам, он использует Силу и, активируя световой меч на расстоянии, разрезает Сноука пополам.