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Энди Серкис в роли Сноука. Как выглядит злодей Звездных войн без компьютерной графики

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Роль Сноука исполнил Энди Серкис
Роль Сноука исполнил Энди Серкис
/Lucasfilm

Lucasfilm опубликовал короткий ролик, где показал Энди Серкиса в костюме захвата движения во время съемок финального эпизода для Сноука. Эпизод вошел в фильм Звездные войны: Последние джедаи.

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Согласно сюжету сцены, Кайло Рен приводит Рей к Сноуку, пытается получить от нее информацию о местонахождении Люка. Он рассказывает Кайло Рену и Рей, что создал связь между ними, чтобы манипулировать ими. Сноук приказывает Рену убить Рей, однако вопреки его словам, он использует Силу и, активируя световой меч на расстоянии, разрезает Сноука пополам. 

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