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Netflix анонсировал новый сезон сериала /Netflix

Телеканал Netflix анонсировал пятый сезон сериала Черное зеркало коротким тизером. В 17-секундном ролике показаны кадры из предыдущих серий и слоган “Будущее будет более светлым, чем когда-либо”.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 5 марта 2018 г.

Отметим, что ранее создатели сериала, во главе с главным сценаристом Чарли Брукером, заявили о намерении снять новый сезон, который может выйти в первой половине 2019 года.