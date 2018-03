Телеканал Netflix анонсировал пятый сезон сериала Черное зеркало коротким тизером. В 17-секундном ролике показаны кадры из предыдущих серий и слоган “Будущее будет более светлым, чем когда-либо”.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7