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Netflix анонсировал пятый сезон сериала Черное зеркало

В коротком ролике
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Netflix анонсировал новый сезон сериала
Netflix анонсировал новый сезон сериала
/Netflix

Телеканал Netflix анонсировал пятый сезон сериала Черное зеркало коротким тизером. В 17-секундном ролике показаны кадры из предыдущих серий и слоган “Будущее будет более светлым, чем когда-либо”.

Отметим, что ранее создатели сериала, во главе с главным сценаристом Чарли Брукером, заявили о намерении снять новый сезон, который может выйти в первой половине 2019 года.

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