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Фильм получил продолжение /Lionsgate

Спортсмен и актер Рэнди Кутюр объявил о старте съемок блокбастера Неудержимые 4 этим летом. Об этом он рассказал в одном из интервью.

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Кутюр также подтвердил участие в фильме Сильвестра Сталлоне, который ранее отказывался от съемок из-за разногласий с режиссером. Вернется ли в фильм Арнольд Шварценеггер, который не хотел сниматься без Сталллоне, пока не сообщается.

По сюжету, фильм расскажет о наемниках-профессионалах, получивших очередное задание и отправившихся для его выполнения в далекую страну. Заложники в опасности, но политическая верхушка, несмотря на все громкие заявления, решает начать переговоры с главой военной банды для того, чтобы освободить людей. В это время группа наемников Барни Росса отправляется казать помощь как раз на тот случай, если переговоры будут идти слишком долго.

Дата релиза картины пока не сообщается, однако фильм можно ожидать во второй половине 2019 года.