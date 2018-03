Поделись







Пенелопа Круз получила почетный приз /EPA/UPG

Жюри французской премии Сезар присудили победу фильфу 120 ударов в минуту, который рассказывает о первых годах эпидемии СПИДа. Кинолента завоевала призы в шести категориях.

Читай также: Худшие из худших. Объявлены победители антипремии Золотая малина

Среди фаворитов премии также оказался фильм До свидания там, наверху Альберта Дюпонтеля. Она получила призы в пяти номинациях, в том числе за лучшую режиссуру.

Лучшей актрисой стала Жанн Балибар, которая исполнила роль французской певицы Барбары в фильме режиссера Матье Амальрика. Лучшим актером стал Сван Арло, сыгавший в фильме Мелкий фермер.

Фильм Андрея Звягинцева Нелюбовь получил премию как лучший иностранный фильм года. В свою очередь лучшим документальным фильмом стала кинолента Рауля Пека I am not your negro, рассказывающая о борьбе афроамериканцев за гражданские права.

Также, по традиции ежегодно вручают почетный приз за особые заслуги в кино. В этом году почетный Сезар получила Пенелопа Круз.